Instalan enorme altar de muertos

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Matehuala.- Fomento Cultural de Matehuala por tercer año consecutivo realizaron el altar de muertos más grande del Altiplano, el cual fue colocado frente a la Plaza de Armas a un costado de la Presidencia Municipal, el cual para inaugurarlo se realizaron varios eventos culturales.

Después de mucho trabajo se logró hacer un altar de gran tamaño, el cual es el más grande de todo el altiplano potosino, se colocaron velas, flor de cempasúchil, aserrín, unos catrines, comida, fruta entre muchas otras cosas que se colocan en los altares de muertos, así mismo ciudadanos estuvieron colocando fotografías de sus familiares difuntos para recordarlos.

Para inaugurar el altar de muertos se llevaron a cabo actividades culturales en las cuales se contó con la presencia de unos jóvenes cantantes que estuvieron interpretando varias melodías referentes al día de muertos, como la de Fantasmas, Recuérdame, entre muchas otras canciones dedicadas a quienes ya fallecieron.

Este año Fomento Cultural ha llevado a cabo varias actividades, para conmemorar el día de muertos como una callejoneada, en la Plaza de Armas hicieron una gran muestra gastronómica con alimentos de la temporada del Día de Muertos.

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