logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Instalan enorme altar de muertos

Fue colocado frente a la Plaza de Armas

Por Jesús Vázquez

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Instalan enorme altar de muertos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Fomento Cultural de Matehuala por tercer año consecutivo realizaron el altar de muertos más grande del Altiplano, el cual fue colocado frente a la Plaza de Armas a un costado de la Presidencia Municipal, el cual para inaugurarlo se realizaron varios eventos culturales.

      Después de mucho trabajo se logró hacer un altar de gran tamaño, el cual es el más grande de todo el altiplano potosino, se colocaron velas, flor de cempasúchil, aserrín, unos catrines, comida, fruta entre muchas otras cosas que se colocan en los altares de muertos, así mismo ciudadanos estuvieron colocando fotografías de sus familiares difuntos para recordarlos.

      Para inaugurar el altar de muertos se llevaron a cabo actividades culturales en las cuales se contó con la presencia de unos jóvenes cantantes que estuvieron interpretando varias melodías referentes al día de muertos, como la de Fantasmas, Recuérdame, entre muchas otras canciones dedicadas a quienes ya fallecieron. 

      Este año Fomento Cultural ha llevado a cabo varias actividades, para conmemorar el día de muertos como una callejoneada, en la Plaza de Armas hicieron una gran muestra gastronómica con alimentos de la temporada del Día de Muertos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)
        Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)

        Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)

        SLP

        Huasteca Hoy

        El siniestro alcanzó también a varios vehículos que fueron consumidos por las llamas

        Suspenderán servicio de recolección de basura
        Suspenderán servicio de recolección de basura

        Suspenderán servicio de recolección de basura

        SLP

        Jesús Vázquez

        Cientos de personas llegan a los panteones
        Cientos de personas llegan a los panteones

        Cientos de personas llegan a los panteones

        SLP

        Jesús Vázquez

        Enjambre de abejas ataca a una familia
        Enjambre de abejas ataca a una familia

        Enjambre de abejas ataca a una familia

        SLP

        Carmen Hernández

        Lograron sobrevivir junto con una mascota, que también fue