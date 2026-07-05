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Instalan módulo de Jornadas por la paz

Se promueven acciones en beneficio de la población

Por Carmen Hernández

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Instalan módulo de Jornadas por la paz
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se instaló un módulo informativo de Jornadas por la paz en las instalaciones de la Feria Regional del Refugio, la finalidad es que el municipio sea más seguro y libre de violencia. 

      En el área de prevención se instaló un módulo informativo en lo que fue la Feria Regional del Refugio, a la población se le entregaron trípticos, donde se les informa del apoyo que pueden recibir si son víctimas de violencia. 

      Se brindó información y orientación a las familias, sobre la prevención de la violencia, la más recurrente es la física y psicológica. 

      Se sigue trabajando para contar con un municipio más seguro y libre de violencia. 

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      Este tipo de actividades se han realizado en la plaza principal del municipio.

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