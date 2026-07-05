Instalan módulo de Jornadas por la paz

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se instaló un módulo informativo de Jornadas por la paz en las instalaciones de la Feria Regional del Refugio, la finalidad es que el municipio sea más seguro y libre de violencia.

En el área de prevención se instaló un módulo informativo en lo que fue la Feria Regional del Refugio, a la población se le entregaron trípticos, donde se les informa del apoyo que pueden recibir si son víctimas de violencia.

Se brindó información y orientación a las familias, sobre la prevención de la violencia, la más recurrente es la física y psicológica.

Se sigue trabajando para contar con un municipio más seguro y libre de violencia.

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Este tipo de actividades se han realizado en la plaza principal del municipio.