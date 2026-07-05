Instalan módulo de Jornadas por la paz
Se promueven acciones en beneficio de la población
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD FERNÁNDEZ.- Se instaló un módulo informativo de Jornadas por la paz en las instalaciones de la Feria Regional del Refugio, la finalidad es que el municipio sea más seguro y libre de violencia.
En el área de prevención se instaló un módulo informativo en lo que fue la Feria Regional del Refugio, a la población se le entregaron trípticos, donde se les informa del apoyo que pueden recibir si son víctimas de violencia.
Se brindó información y orientación a las familias, sobre la prevención de la violencia, la más recurrente es la física y psicológica.
Se sigue trabajando para contar con un municipio más seguro y libre de violencia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Este tipo de actividades se han realizado en la plaza principal del municipio.
no te pierdas estas noticias
Operativo de seguridad en varias comunidades
Carmen Hernández
Agentes revisan vehículos y una vivienda; nada anormal encontraron
Realizan simulacro de incendio en una guardería
Jesús Vázquez
Personal de PC y Bomberos evaluaron la respuesta para poner a salvo al personal