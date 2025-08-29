Instalan paneles solares en Cobachs

Ciudad Fernández.- Fueron inaugurados los paneles solares en el Cobach 05, con estos equipos se ahorrarán más de 20 mil pesos en el pago de energía eléctrica en cada uno de los planteles escolares, son 18 los planteles que ya tienen el equipo.

Cabe destacar que en el Cobach O5 se llevó a cabo la inauguración donde estuvieron presentes el director de los Cobachs, Ricardo Centeno, los diputados federales Ricardo Gallardo Juárez y Oscar Bautista Villegas, los alcaldes Rodolfo Loredo de Ciudad Fernández, Arnulfo Urbiola de Rioverde y Baltazar Tello de Rayón.

El Cobach 05 con la instalación de los paneles tendrán buenos ahorros de recursos, ya que actualmente pagan por consumo de energía eléctrica de 24 mil pesos y se redujo a 400 pesos.

Actualmente son 18 instituciones educativas las que cuentan con paneles en los municipios de Ciudad Valles, Tanquián y Matlapa, entre otros.

La inversión asciende en todo el estado a 17 millones de pesos y ha sido posible gracias a la colaboración de padres de familia, Gobierno del Estado y la aportación de los municipios.