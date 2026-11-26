Instalan tianguis sabatino en La Reforma
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CIUDAD FERNÁNDEZ.- La comunidad de la Reforma cuenta con tianguis que se lleva a cabo los días sábados, ofreciendo diversos artículos a la población a precios accesibles.
Vecinos de la comunidad, felices por el emprendimiento que tiene, se coordinaron para llevar a cabo el tradicional tianguis, la cita es los sábados a las 8 de la mañana en la Plaza de la Reforma. Se tendrá a la venta antojitos mexicanos, frutas, verduras y ropa americana, los que se ofrecen a precios accesibles para toda la población.
Es por ello que se invita a la población para que participe en el mercadito, donde se venderán diversos productos a bajos precios.
A las comunidades vecinas que quieran ofrecer los servicios, se les brindará los espacios para que se instalen y puedan ofrecer artículos de primera necesidad.
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