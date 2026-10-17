logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Insulta Regidor a los medios de comunicación

Se cura en salud cuando se abstuvo en propuesta de contrato de comodato

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
A
Insulta Regidor a los medios de comunicación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- El regidor de Morena, César Ramos Clemente llamó "medios chayoteros" a los medios de comunicación mientras se curaba en salud cuando se abstuvo de una propuesta para un contrato de comodato para la paga de las oficinas del Tribunal Unitario Agrario. 

      Después de la votación para aprobar un contrato de comodato y de que el secretario Luis Ángel Contreras habría confundido el voto de Ramos que había sido de abstención y no en contra, el regidor manifestó que debía quedar clara su intención oficial en la sesión, porque "los medios chayoteros" solían aprovechar para descalificarle o criticarle. 

      Después del evento, no compareció ante los medios, sino que se fue del recinto y quien habló sobre el tema con los reporteros fue el secretario Contreras Malibrán.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bomberos rescatan a menor de edad
      Bomberos rescatan a menor de edad

      Bomberos rescatan a menor de edad

      SLP

      Redacción

      No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga
      No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga

      No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga

      SLP

      Redacción

      Zafra iniciaría en noviembre en el Ingenio Plan de SL
      Zafra iniciaría en noviembre en el Ingenio Plan de SL

      Zafra iniciaría en noviembre en el Ingenio Plan de SL

      SLP

      Redacción

      Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina
      Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina

      Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina

      SLP

      Redacción