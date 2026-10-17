Insulta Regidor a los medios de comunicación

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CIUDAD VALLES.- El regidor de Morena, César Ramos Clemente llamó "medios chayoteros" a los medios de comunicación mientras se curaba en salud cuando se abstuvo de una propuesta para un contrato de comodato para la paga de las oficinas del Tribunal Unitario Agrario.

Después de la votación para aprobar un contrato de comodato y de que el secretario Luis Ángel Contreras habría confundido el voto de Ramos que había sido de abstención y no en contra, el regidor manifestó que debía quedar clara su intención oficial en la sesión, porque "los medios chayoteros" solían aprovechar para descalificarle o criticarle.

Después del evento, no compareció ante los medios, sino que se fue del recinto y quien habló sobre el tema con los reporteros fue el secretario Contreras Malibrán.