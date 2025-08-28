Integran Comité de Atención a Mujeres

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fue conformado el Comité de Atención a Mujeres y se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre varias dependencias.

En el evento se contó con la asistencia de la secretaria de las Mujeres Igualdad Sustantiva del Estado, Gloria Serrato Sánchez.

La red de Ciudad Fernández forma parte de los Centros Libres integrados a nivel nacional y se brindará atención jurídica y psicológica, también se impartirán talleres, cursos así como clases de yoga para una mejor calidad de vida de las mujeres.

Así mismo se firmó el convenio entre la Instancia Municipal de la Mujer y el Centro Libre de Mujeres, que permitirá fortalecer asesorías y capacidades institucionales.

Como parte de este evento también fue inaugurado el Centro que estará operando en la Colonia Gama, que brindará servicio a las mujeres.