Integran Comité El Libre es Nuestro

Matehuala.- El Ayuntamiento participó en la firma del convenio e instalación del Comité “El Libre es nuestro”, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SeMUJERES) del Gobierno del Estado.

En este importante evento se contó con la presencia de Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada del despacho de SeMUJERES, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Zoraira Hernández de los Reyes y la coordinadora de la Instancia Municipal de la Mujer, Sarahí Guadalupe Rodríguez Martínez.

Durante el acto, se integró y tomó protesta al comité El Libre es Nuestro, quedando como presidenta Irma Araceli Acosta Puente, responsable de comunicación María Leticia Arévalo Reyes, responsable de organización Oneyda Huerta Morales, vocal 1 Denis Ortiz Ortiz, vocal 2 Anabel Moreno Vargas, Vocal 4 María Estela Escalón Méndez.

Este comité está conformado por mujeres de diferentes ámbitos en Matehuala, comerciantes, maestras, entre otros y se comprometieron a trabajar en favor de las mujeres así mismo a cada una se les entregó una constancia a cada una de las integrantes de este comité y con esto avalar el puesto que tienen en el comité de apoyo a las mujeres en el desarrollo personal.

