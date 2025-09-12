logo pulso
Intensas lluvias incomunican a Tanque Colorado

El municipio realiza trabajos de rehabilitación del camino

Por Jesús Vázquez

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Intensas lluvias incomunican a Tanque Colorado

Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en el municipio durante los últimos días el camino a la comunidad de Tanque Colorado quedó completamente destrozado, lo que dejó incomunicados a los habitantes de este lugar.

Las constantes lluvias han dañado el camino hacia la comunidad de Tanque Colorado y no pueden pasar automóviles, motos, bicicletas ni personas. 

Todo el camino quedó lleno de lodo y al intentar pasar un vehículo se queda atorado y se hunden las llantas, por lo que es imposible pasar por esta zona.

Ante esta situación autoridades están apoyando a los colonos y con maquinaria están realizando algunos trabajos preventivos y dejar el camino en condiciones de poder circular sin riesgo alguno.

El apoyo es para que la gente pueda salir y entrar a su comunidad, ya que mucha gente utiliza este camino para salir a trabajar a Matehuala, o hacer algunos mandados.  Elementos de Protección Civil Municipal acudieron para hacer un análisis de riesgo de la zona, donde se identificó un deslave que pone en riesgo la seguridad de los habitantes y vehículos que transitan diariamente por la zona, esto debido a las lluvias.

Por lo que con la maquinaria se tiene el objetivo de estabilizar el terreno y garantizar el paso seguro para que las familias puedan movilizarse sin riesgo alguno. 

