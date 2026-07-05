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Invita CR a curso de Técnico en Urgencias Médicas

Por Carmen Hernández

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Invita CR a curso de Técnico en Urgencias Médicas
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      RIOVERDE.- Invitan a personas interesadas a formar parte de la Cruz Roja, donde se les ofrecerá un curso de Técnico en Urgencias Médicas, además de otra capacitación para que puedan brindar atención a un lesionado, el registro vence el 31 de julio. 

      La administración de la Cruz Roja Mexicana a través del Centro de Capacitación (Cecap), abre la convocatoria para la carrera de Técnico en Urgencias Médicas, los requisitos son haber concluido el Bachillerato, además de otros requisitos. 

      Las inscripciones se cierran el 31 de julio, el examen se realizará este próximo 8 de agosto.  

      El periodo de capacitación inicia el 22 de agosto. 

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      Se les invita a los jóvenes interesados de formar parte de la benemérita institución, para que se inscriban y puedan capacitarse para brindar auxilio a cualquier persona que reulte lesionada en un accidente.

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