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Invita el IMAC a su Campamento de Verano

Por Carmen Hernández

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Invita el IMAC a su Campamento de Verano
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      RIOVERDE.- Invitan a campamento verano que se desarrollará del 6 al 17 de julio en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imac), donde se estarán realizando actividades culturales y recreativas, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. 

      Se estará impartiendo ballet clásico, jazz, danza folclórica.  

      Así como pintura, música, jazz, ritmos latinos, manualidades y melodías en inglés. 

      Se estarán brindando a los niños talleres de primeros auxilios, psicología, nutrición y veterinaria. 

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      Es por ello que se les invita a las familias para que inscriban a sus hijos, ya que los menores aprenderán otras actividades que les serán de gran utilidad para su vida personal.

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