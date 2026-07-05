Invita el IMAC a su Campamento de Verano
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RIOVERDE.- Invitan a campamento verano que se desarrollará del 6 al 17 de julio en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (Imac), donde se estarán realizando actividades culturales y recreativas, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Se estará impartiendo ballet clásico, jazz, danza folclórica.
Así como pintura, música, jazz, ritmos latinos, manualidades y melodías en inglés.
Se estarán brindando a los niños talleres de primeros auxilios, psicología, nutrición y veterinaria.
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Es por ello que se les invita a las familias para que inscriban a sus hijos, ya que los menores aprenderán otras actividades que les serán de gran utilidad para su vida personal.
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