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Invita la Diócesis a marcha por la paz

Un acto público en el que se pedirá el rescate de la familia para que la paz surja de ella

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Invita la Diócesis a marcha por la paz
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      CIUDAD VALLES.- Convoca la Diócesis de Valles a una marcha masiva por la paz en la familia el sábado 19 de septiembre por la tarde.

      Esta mañana de sábado 12 de septiembre, el Obispo de Valles, Roberto Yenny García, acompañado por el asesor diocesano de la Pastoral de Laicos, Humberto Juárez Villeda y de laicos y otros clérigos dieron a conocer que el próximo sábado, a las cinco de la tarde, en la Glorieta Hidalgo, comenzarán a caminar para llegar a un evento de invitación a la paz, en Hidalgo y Morelos.

      La expectativa de la Diócesis es de poder contar con la presencia de siete mil personas, aunque el máximo jerarca católico aclaró que no es una reunión de tipo político, ni ideológico, sino un acto público en el que se pide el rescate de la familia para que la paz surja de ella y se pueda tener la esperanza de una mejor sociedad.

      La invitación es abierta para todos los grupos sociales, los colectivos, asociaciones que desde el dolor, propenden por la paz en la región y la convocatoria fue abierta para miembros de la Diócesis que abarca 25 municipios de la Huasteca y Zona Media.

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