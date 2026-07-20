Invita la policía al campamento Poli kids

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Matehuala.- Con el propósito de fortalecer la convivencia, fomentar los valores y acercar a las niñas y niños a la labor que realiza la corporación, la Policía Municipal llevará a cabo el Campamento Infantil "Poli Kids 2026".

La actividad se desarrollará del 17 al 22 de agosto y está dirigida a menores de 6 a 12 años, quienes participarán en diversas actividades recreativas, deportivas y formativas en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, este campamento es con la finalidad de que los menores realicen cosas positivas durante esta temporada vacacional, además de que obtendrán aprendizajes que serán de gran ayuda a lo largo de su vida.

Los participantes recibirán una playera conmemorativa, además de formar parte de un campamento con temática policial y diversas sorpresas preparadas para hacer de esta experiencia una semana llena de aprendizaje y diversión, pues habrá pláticas, conferencias, cursos, talleres, y sobre todo varias actividades didácticas.

La corporación informó que existen promociones en las inscripciones, por lo que invitó a madres, padres y tutores a solicitar más información y registrar a sus hijos para formar parte de esta edición de Poli Kids 2026, en la que los menores se divertirán, además con las actividades físicas que realizan en el campamento se les ayuda a combatir la obesidad.

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