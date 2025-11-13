Invitan a campaña abriga a un adulto

Ciudad Fernández.- Invitan a la campaña invernal Abriga a un adulto mayor, la ropa abrigadora que se vaya a donar se estará recibiendo en la Oficina Municipal del Adulto Mayor, pero se pide que esté en buenas condiciones de uso.

Las autoridades municipales dieron a conocer que a raíz de los frentes fríos que se están registrando, se puso en marcha la campaña Abriga un Adulto Mayor, se estará recibiendo desde bufandas, gorros, cobija, guantes, ropa nueva o seminueva, pero en buenas condiciones de uso.

El punto de recepción será la oficina del Instituto Municipal del Adulto Mayor, ubicado en la calle del Lago 317 en el Fraccionamiento Ojo de Agua, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

Hicieron un llamado a la población en general para que se una a esta loable labor y done una prenda abrigadora, en esta temporada invernal.

