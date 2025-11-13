logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invitan a campaña abriga a un adulto

Por Carmen Hernández

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Invitan a campaña abriga a un adulto

Ciudad Fernández.- Invitan a la campaña invernal Abriga a un adulto mayor, la ropa abrigadora que se vaya a donar se estará recibiendo en la Oficina Municipal del Adulto Mayor, pero se pide que esté en buenas condiciones de uso. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que a raíz de los frentes fríos que se están registrando, se puso en marcha la campaña Abriga un Adulto Mayor, se estará recibiendo desde bufandas, gorros, cobija, guantes, ropa nueva o seminueva, pero en buenas condiciones de uso.

El punto de recepción será la oficina del Instituto Municipal del Adulto Mayor, ubicado en la calle del Lago 317 en el Fraccionamiento Ojo de Agua, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 

Hicieron un llamado a la población en general para que se una a esta loable labor y done una prenda abrigadora, en esta temporada invernal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia
Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia

Alertan, estafan pidiendo apoyo para la iglesia

SLP

Jesús Vázquez

Niega sacerdote que lleven a cabo colecta de este tipo

Usuarios destruyen arañas de Iberparking
Usuarios destruyen arañas de Iberparking

Usuarios destruyen arañas de Iberparking

SLP

Redacción

Pasan de la discusión a estas drásticas acciones

Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal
Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal

Sin escrituras de la Presidencia ni plaza principal

SLP

Redacción

Propiedad legal estaría todavía en manos de herederos de Romualdo del Campo

Auto arrolla a motociclista
Auto arrolla a motociclista

Auto arrolla a motociclista

SLP

Redacción