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Invitan a concierto de piano en Festival Arte

Será gratuito; es parte de programa cultural

Por Jesús Vázquez

Agosto 05, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a concierto de piano en Festival Arte
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      VILLA DE LA PAZ.- Como parte de las actividades del IV Festival Arte Altiplano, se llevará a cabo un concierto a dos pianos con la participación de las reconocidas pianistas Silvia Torres Colunga y Glenda Courtois García. 

      La presentación se realizará el próximo jueves 6 de agosto a las 18:00 horas en el Teatro El Pilar. El recinto se encuentra ubicado en la calle Cuauhtémoc, sin número, en el Centro de Villa de la Paz, San Luis Potosí. El concierto es organizado de manera coordinada por Fomento Cultural del Norte Potosino, A.C., y Arte Altiplano Casa de Cultura, como parte del programa cultural del festival.

      Los organizadores informaron que el evento será completamente gratuito y estará abierto a todo el público, por lo que invitaron a las familias a disfrutar de una velada dedicada a la música de concierto en un ambiente cultural.

      Asimismo, recomendaron a los asistentes llegar con anticipación, ya que una vez iniciado el concierto no se permitirá el acceso a la sala para evitar interrupciones, distracciones al público y como muestra de respeto hacia las artistas.

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      Destacaron que este tipo de actividades buscan fomentar el arte y la cultura entre la población, además de acercar espectáculos de alta calidad artística a la ciudadanía sin costo alguno. 

      Señalaron que los conciertos de esta naturaleza suelen tener un costo elevado en otros escenarios, por lo que representa una excelente oportunidad para disfrutar de la interpretación de dos destacados pianistas en un evento gratuito.

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