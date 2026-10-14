Invitan a concurso de pan de muerto

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CERRITOS.- Todo listo para el concurso de pan de muerto y curso de disfraz de mascotas; autoridades dieron a conocer que se tienen listas las actividades para los eventos por el Día de Muertos.

Se tiene programado el concurso de pan de muerto, el registro es del 13 al 20 de octubre en la Dirección de Cultura; se estará calificando sabor, textura, presentación, así mismo, el participante deberá de explicar el significado del pan de muerto.

Además, el próximo 15 de noviembre en el cementerio se efectuará el concurso a las 6 de la tarde, se premiará a los 3 primeros lugares. En cuanto el disfraz de mascota, se realizará este próximo 31 de octubre en la plaza principal a las 7:30 de la noche.

Las personas interesadas en participar deberán de registrarse a partir del 13 de octubre al 20; se premiará a los primeros lugares, es por ello que se les invita a la ciudadanía a que participen.

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