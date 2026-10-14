logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invitan a concurso de pan de muerto

Se estará calificando sabor, textura y presentación

Por Carmen Hernández

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a concurso de pan de muerto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CERRITOS.- Todo listo para el concurso de pan de muerto y curso de disfraz de mascotas; autoridades dieron a conocer que se tienen listas las actividades para los eventos por el Día de Muertos. 

      Se tiene programado el concurso de pan de muerto, el registro es del 13 al 20 de octubre en la Dirección de Cultura; se estará calificando sabor, textura, presentación, así mismo, el participante deberá de explicar el significado del pan de muerto. 

      Además, el próximo 15 de noviembre en el cementerio se efectuará el concurso a las 6 de la tarde, se premiará a los 3 primeros lugares. En cuanto el disfraz de mascota, se realizará este próximo 31 de octubre en la plaza principal a las 7:30 de la noche. 

      Las personas interesadas en participar deberán de registrarse a partir del 13 de octubre al 20; se premiará a los primeros lugares, es por ello que se les invita a la ciudadanía a que participen.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sindicalizados del IMSS realizan marcha
      Sindicalizados del IMSS realizan marcha

      Sindicalizados del IMSS realizan marcha

      SLP

      Redacción

      Muere docente atropellada por motociclista
      Muere docente atropellada por motociclista

      Muere docente atropellada por motociclista

      SLP

      Redacción

      La inocencia infantil perdida
      La inocencia infantil perdida

      La inocencia infantil perdida

      SLP

      Redacción

      Niña de 12 años registró a su hijo en el Registro Civil

      Conmemoran aniversario del descubrimiento de América
      Conmemoran aniversario del descubrimiento de América

      Conmemoran aniversario del descubrimiento de América

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se realizó un acto cívico y se rindieron las efemérides