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Invitan a elección para Señorita Independencia

Por Carmen Hernández

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a elección para Señorita Independencia
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      SANTA CATARINA.- Invitan a las jovencitas a participar en el Certamen de Señorita Independencia  Patria y libertad, el registro para las aspirantes se cierra el próximo 10 de septiembre.  

      Autoridades municipales dieron a conocer que podrán participar jovencitas mayores de 16 años  y por ende inscribirse quienes no hayan sido coronadas.

      Las inscripciones se cierran el 10 de septiembre en la dirección de Cultura, la elección se realizará este 15 de septiembre en la plaza principal a partir de las 7 de la noche. 

      Se estará calificando desenvolvimiento, vestuario y mensaje alusivo. 

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      A la Señorita Independencia que resulte ganadora se le entregará su banda, corona, además de obtener un viaje a la playa para 3 personas, mientras que la Señorita Patria recibirá un premio de 3 mil pesos en efectivo y la Señorita Libertad, 2 mil pesos en efectivo. 

      Se invita a las jóvenes interesadas para que se inscriban y puedan ser coronadas como Reina de las Fiestas Patrias, además de engalanar los eventos que se realicen en esta fecha.

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