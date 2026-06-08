Invitan a la expo Mundial México 70

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CIUDAD FERNÁNDEZ. - Hoy se llevará a cabo la exposición hemerográfica Mundial México 70 y Fútbol Local a partir de las 8 de la mañana en la plaza principal.

El director del Archivo Municipal dio a conocer que con anticipación se llevó a cabo la planeación del magno evento, previo al inicio de la Copa Mundial 2026.

Es por ello que se le invita a la población en general para que acuda a la plaza principal a disfrutar de la Exposición Hemerográfica Mundial México 70 y futbol local, que estará expuesta a partir de las 8 de la mañana.

Se contará con documentos y recortes periodísticos y documentos que forman parte de la memoria deportiva del municipio de Ciudad Fernández.

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El objetivo de la muestra es reconocer la historia y tradición de futbol local.