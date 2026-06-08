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Invitan a la expo Mundial México 70

Por Carmen Hernández

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a la expo Mundial México 70
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      CIUDAD FERNÁNDEZ. -  Hoy se llevará a cabo la exposición hemerográfica Mundial México 70 y Fútbol Local a partir de las 8 de la mañana en la plaza principal. 

      El director del Archivo Municipal dio a conocer que con anticipación se llevó a cabo la planeación del magno evento, previo al inicio de la Copa Mundial 2026. 

      Es por ello que se le invita a la población en general para que acuda a la plaza principal a disfrutar de la Exposición Hemerográfica Mundial México 70 y futbol local, que estará expuesta a partir de las 8 de la mañana.

      Se contará con documentos y recortes periodísticos y documentos que forman parte de la memoria deportiva del municipio de Ciudad Fernández.  

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      El objetivo de la muestra es reconocer la historia y tradición de futbol local.

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