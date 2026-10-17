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Invitan a la kermés Todos somos Catedral

Habrá diversos eventos, además de venta de antojitos

Por Jesús Vázquez

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a la kermés Todos somos Catedral
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      Matehuala.- Este domingo se llevará a cabo la tradicional kermés de Catedral, bajo el lema "Todos somos Catedral", en la que se realizarán diversas actividades con la finalidad de recaudar fondos para concluir la segunda etapa de construcción de esta majestuosa iglesia, considerada un ícono de Matehuala.

      La Kermés de Catedral es una actividad que se ha realizado durante los últimos años y que se caracteriza por ser un evento completamente familiar, en el que se organizan juegos y dinámicas para niños, jóvenes y adultos, con el propósito de fomentar la convivencia entre las familias.

      Las actividades comenzarán con una carrera atlética a las 8:00 de la mañana, en la que podrán participar personas de todas las edades que practican el atletismo, tanto corredores experimentados como quienes apenas comienzan a incursionar en el atletismo, por ello, se invita a los interesados a inscribirse y sumarse a esta actividad deportiva con causa.

      A partir de las 10:00 de la mañana y durante el resto del día, se espera la presentación de diversos artistas de Matehuala y del Altiplano Potosino, quienes se han unido a esta celebración para interpretar diferentes melodías y ofrecer un ambiente de alegría a todos los asistentes.

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      Además, durante la kermés habrá numerosos negocios y participantes que ofrecerán antojitos mexicanos, postres, bebidas y una gran variedad de alimentos, para que las familias puedan disfrutar de una jornada llena de sabor, música y entretenimiento.

      Los organizadores hacen una invitación a la población en general para que acuda y participe en las diferentes actividades programadas, ya que, además de disfrutar de un día de convivencia familiar, contribuirá con su apoyo económico a que continúen los trabajos de construcción de la Catedral de Matehuala.

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