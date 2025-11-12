Invitan a taquiza con causa
CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Cuerpo de Bomberos invita a la taquiza con causa, que se realizará este próximo 15 de noviembre en la base de bomberos.
Jorge Armando Ruiz Barragán, comandante del Cuerpo de Bomberos dio a conocer que están pasando por problemas financieros, por lo que están realizando actividades encaminadas a recaudar fondos.
Sin embargo, se tiene programada una taquiza con causa este próximo 15 de noviembre de 8 a 11 de la noche, en la base de bomberos, el costo del boleto es de 150 pesos.
Se contará con tacos de bistecs, barbacoa, chorizo y combinado, entre otros. Se pide a la población en general para que apoye en esta noble causa a beneficio de esta gran institución, que está padeciendo problemas económicos.
