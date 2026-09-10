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Invitan los bomberos a curso de bomberismo

Por Carmen Hernández

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Invitan los bomberos a curso de bomberismo
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      RIOVERDE.-  Invitan al curso de formación básico de bomberismo, que inicia este próximo sábado en el cuartel de bomberos, los interesados en mayor información deberán acudir al cuartel de bomberos. 

      El comandante del cuerpo de bomberos Ricardo Canseco Hernández dio a conocer que ya está todo listo para arrancar el curso este 12 de septiembre, a las 4 de la tarde. 

      Es por ello que se sigue invitando tanto a hombres como mujeres para que se inscriban en el curso y formen parte de esta loable institución de auxilio. 

      Señaló que se busca incrementar el equipo de bomberos, por lo que las personas interesadas deberán acudir al cuartel de bomberos en calle Leyes de Reforma, donde se les dará mayor información del curso y los horarios y días en que se llevará a cabo. La corporación de bomberos requiere de más personal, para atender con mayor seguridad cualquier llamado de auxilio, pero deberá ser personal capacitado, para no poner en riesgo su vida, por ello invita a los interesados acudir a pedir información al respecto.

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