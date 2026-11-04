JEC: que E. Galindo se ocupe de la capital

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CIUDAD VALLES.- El director de la Junta Estatal de Caminos, Francisco Reyes Novelo señaló que no le queda al alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos andar criticando la obra de gobierno del estado.

Luego de que el fin de semana el alcalde capitalino, Galindo Ceballos visitó la Huasteca y emitió críticas sobre los caminos de la zona, el titular de la JEC manifestó que el primero no sólo es parte de lo que este gobierno ha denominado "la herencia maldita", sino que critica obras de infraestructura que él no hace en la capital de la entidad, tales como calles deterioradas, deficiencias en servicios públicos y peor, falta de agua.

Refirió que la inversión en infraestructura carretera hecha en la Huasteca supera a los últimos cuatro sexenios (de 1997 a 2021) y que tan sólo en Tamazunchale el monto de inversiones en caminos arriba a los 500 millones de pesos.