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Jornada de limpieza en panteón municipal

Por Carmen Hernández

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Jornada de limpieza en panteón municipal
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      CERRITOS.- En el cementerio municipal se llevó a cabo una Jornada de descacharrización para prevenir riesgos en la salud de personas que visitan el camposanto. 

      Una cuadrilla del personal de Vectores acudieron al panteón con bolsas en mano y recorrer el camposanto, para retirar desechos que hay en el cementerio.  

      Se retiraron desde floreros, botellas y hasta llantas, para evitar que sean criadero del mosquito transmisor del dengue.  

      El ibjetivo es que todos los lugares del cementerio estén limpios y desyerbados, para evitar casos de dengue, zika y chikungunya.  

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      En lo que va del año se han registrado 4 casos de dengue clásico en la Zona Media, por ello las medidas de sanidad que se aplican en el cementerio.

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