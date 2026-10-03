Jornada de limpieza en panteón municipal

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CERRITOS.- En el cementerio municipal se llevó a cabo una Jornada de descacharrización para prevenir riesgos en la salud de personas que visitan el camposanto.

Una cuadrilla del personal de Vectores acudieron al panteón con bolsas en mano y recorrer el camposanto, para retirar desechos que hay en el cementerio.

Se retiraron desde floreros, botellas y hasta llantas, para evitar que sean criadero del mosquito transmisor del dengue.

El ibjetivo es que todos los lugares del cementerio estén limpios y desyerbados, para evitar casos de dengue, zika y chikungunya.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En lo que va del año se han registrado 4 casos de dengue clásico en la Zona Media, por ello las medidas de sanidad que se aplican en el cementerio.