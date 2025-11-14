logo pulso
Par de maleantes extorsionaban a choferes en Rioverde

Exigían 500 pesos para dejarlos trabajar o los amenazaban con dañarlos

Por Redacción

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Dos presuntos extorsionadores fueron capturados por la Guardia Civil Estatal en la zona centro de Rioverde, exigían 500 pesos a los conductores del transporte público para dejarlos trabajar pero ahora se encuentran tras las rejas.

Los presuntos fueron identificados como Miguel “N” de 30 años y José “N” de 28 años, a quienes durante labores de inteligencia los sorprendieron cuando pedían el dinero a los conductores del transporte público de pasajeros, a fin de permitirles realizar su trabajo o los amenazaban con causarles algún daño.

Fue así como los individuos fueron interceptados por los elementos policiales, quienes procedieron a arrestarlos por el presunto delito de extorsión, ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal.

Los operativos en la Zona Media del Estado continúan por parte de la Guardia Civil Estatal, con el fin de combatir la incidencia delictiva y con ello mejorar la paz en la región.

