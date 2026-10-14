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José Gutiérrez es director de bachillerato de la UASLP

Por Miguel Barragán

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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José Gutiérrez es director de bachillerato de la UASLP
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      CIUDAD VALLES.- Juan José Gutiérrez, quien fue secretario vocal del INE durante muchos años, es el nuevo director del Bachillerato de la UASLP en  Ciudad Valles.

      Llegó para sustituir a José Alberto Martínez Rubio, quien fue concejal en la Universidad en su etapa estudiantil y quien pasó todo el proceso inicial de esta nueva escuela que comenzó sus primeros cursos apenas hace seis semanas.

      Juan José Gutiérrez ha sido académico en la Universidad desde hace muchos años y ahora se hará cargo de los 60 alumnos, repartidos en dos grupos, de nivel bachillerato con los que cuenta la FEPUASLP.

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