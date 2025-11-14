logo pulso
Joven a punto de ahogarse en el canal de la Media Luna

Por Carmen Hernández

Noviembre 14, 2025 03:00 a.m.
Joven a punto de ahogarse en el canal de la Media Luna

Ciudad Fernández.- Transeúntes rescatan a joven que estuvo a punto de morir ahogado en el Canal de la Media Luna.

Paramédicos de Protección Civil Municipal dieron a conocer que durante la madrugada atendieron una llamada de auxilio de una persona que estuvo a punto de ahogarse en el canal de la Media Luna, a la altura de la Unidad Deportiva.  Un hombre de 20 años que se desconoce cómo se introdujo en las aguas del canal y estuvo a punto de morir ahogado, sin embargo, transeúntes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente solicitaron el apoyo a los paramédicos, quienes lo trasladaron de inmediato al joven a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar. 

Los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, hasta el momento se desconoce las causas del accidente.

