Joven a punto de ahogarse en el canal de la Media Luna

Ciudad Fernández.- Transeúntes rescatan a joven que estuvo a punto de morir ahogado en el Canal de la Media Luna.

Paramédicos de Protección Civil Municipal dieron a conocer que durante la madrugada atendieron una llamada de auxilio de una persona que estuvo a punto de ahogarse en el canal de la Media Luna, a la altura de la Unidad Deportiva. Un hombre de 20 años que se desconoce cómo se introdujo en las aguas del canal y estuvo a punto de morir ahogado, sin embargo, transeúntes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente solicitaron el apoyo a los paramédicos, quienes lo trasladaron de inmediato al joven a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar.

Los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, hasta el momento se desconoce las causas del accidente.