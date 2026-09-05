Joven víctima de novatada recupera su salud

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CIUDAD VALLES.- El joven de Nuevo Tampaón que sufrió maltrato físico y mental en la novatada de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ya está fuera de peligro, de acuerdo con datos de sus familiares.

Tadeo Rubio Ortiz, de 18 años sufrió una condición llamada rabdomiólisis, por el esfuerzo físico, deshidratación y estrés que pasó en la novatada de su escuela, el pasado miércoles, y, aunque ese diagnóstico podía ser causa de daños renales, los médicos le han dado mejor pronóstico.

De cualquier manera, sigue en pie la denuncia por esas lesiones que interpondría la madre del joven, Elena Rubio, puesto que a pesar de que a ella le informaron que no habría prácticas iniciáticas como las de la novatada, éstas se llevaron a cabo ante la vista de personal de la escuela de Veterinaria.