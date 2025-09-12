La ciudad luce el fervor patrio

RIOVERDE.- Todo listo para la celebración de las Fiestas Patrias, ya se instalaron los puestos en la plaza principal, donde tienen a la venta toda clase de productos alusivos al 15 de septiembre, los vendedores estarán en ese lugar hasta el 16 de septiembre.

El director Francisco Javier Torres Pérez, dio a conocer que comerciantes se instalaron en la plaza principal donde ofrecen en venta vestidos y trajes típicos alusivos a las fiestas patrias.

También se tiene a la venta banderitas, aretes tricolores y sombreros, para que todos luzcan muy mexicanos.

Los puestos estarán instalados hasta el próximo 15 de septiembre y sólo son productos alusivos al mes patrio, no habrá otro tipo de puestos con venta con otros productos.

