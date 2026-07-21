La Danza del Niño Jesús cumple 50 años

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Matehuala.- El grupo de danzantes del Niño Jesús conmemoró su 50 aniversario, convirtiéndose en una de las danzas más antiguas de la ciudad, aunque sus iniciadores lamentablemente ya fallecieron, la tradición ha continuado gracias a las nuevas generaciones, que mantienen vivo este legado.

La Danza del Niño Jesús inició hace 50 años por iniciativa del señor Nicandro Orozco Coronado, con la finalidad de formar un grupo de danzantes que cada año rindiera homenaje al Niño Jesús, que se encuentra en el templo del mismo nombre, ubicado en la calle Libertad.

A lo largo de los años, esta agrupación se ha convertido en una de las danzas más representativas de Matehuala, siendo invitada a participar en fiestas patronales tanto de la ciudad como de otros municipios.

Esta tradición ha permanecido vigente durante cinco décadas, de generación en generación.

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Los abuelos inculcaron a sus hijos el valor y la devoción de danzar al Niño Jesús, y esos hijos, al crecer, también transmitieron esta costumbre a sus propios hijos.

Gracias a ello, la danza ha logrado perdurar a lo largo de los años y se espera que continúe por muchas generaciones más.

Para conmemorar esta importante fecha, los integrantes acudieron al templo para danzar en honor al Niño Jesús y rendirle tributo, asimismo, portaron fotografías de los fundadores de esta danza, quienes, aunque ya no están presentes físicamente, permanecen en el recuerdo de sus familiares y de todos los integrantes del grupo, convencidos de que estarían orgullosos de ver que esta hermosa tradición continúa viva en manos de sus hijos, nietos y demás descendientes.