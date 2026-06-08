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La libertad de expresión con ética y sentido humano

Por Jesús Vázquez

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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La libertad de expresión con ética y sentido humano
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      Matehuala.- En el parque Vicente Guerrero se llevó a cabo el acto cívico para conmemorar el día de la Libertad de Expresión. En el evento estuvieron presentes autoridades municipales, estudiantes y maestros de la Escuela Secundaria Francisco Zarco, así como periodistas de distintos medios de comunicación.

      Para iniciar el acto cívico se realizaron los honores a la bandera, luego se colocó un arreglo floral en el busto de Francisco Zarco, donde se efectuó una guardia de honor. Se expresó que este día nos recuerda la importancia de utilizar nuestra voz con ética y sentido humano, pues comunicar es un servicio y no un privilegio.

      El reportero Gamaliel Rodríguez fue el encargado de pronunciar el discurso, en el cual mencionó que cada intento por limitar la libertad de expresión nos recuerda por qué este derecho es tan importante. 

      Señaló que hoy más que nunca se requieren personas dispuestas a informar con honestidad, personas que comprendan que informar es una responsabilidad y que las diferencias no tienen por qué convertirse en divisiones.

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      Comentó que debemos recordar a todos aquellos que fueron silenciados por ejercer el derecho a la libertad de expresión, periodistas, comunicadores, activistas y ciudadanos que entendieron que la libertad de expresión no siempre es cómoda, pero sí necesaria. 

      Personas que alzaron la voz cuando hubiera sido más fácil guardar silencio, pero que, gracias a su esfuerzo, valentía y convicción, hoy podemos ejercer un derecho que costó trabajo, coraje y determinación.

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