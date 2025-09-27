logo pulso
Largas filas, para acceder a vivienda

Por Redacción

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Largas filas, para acceder a vivienda

CIUDAD VALLES.- Ayer por la mañana, las oficinas de Bienestar se agolparon de aspirantes a una casa del Programa de Vivienda para el Bienestar. La oferta actual son 47 casas y los peticionarios eran cientos de solicitantes. 

A pesar de que las primeras casas que levantará la Comisión Nacional de Vivienda serán poco menos de 50, en Lomas de Itzamal, la demanda superó las expectativas esta mañana puesto que la fila que comenzaba en Juan Sarabia y que daba vuelta por Escontría, se componía de más de 200 personas. 

José Blanco Barrios, delegado de la Conavi en San Luis Potosí manifestó que aunque la primera tanda de viviendas será de 47, la segunda construcción, en el ejido San Felipe, será de 600 viviendas.

