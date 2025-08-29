Legisladores andan de la greña: Gallardo

RIOVERDE.- El pleito en la Tribuna del Senado de la República no debe sorprender, ya se habían tardado, dijo el diputado federal Ricardo Gallardo Juárez.

Esto debido a un pleito en la última sesión permanente entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno.

Explicó el legislador que debe de sorprender mucho este hecho, ya que anteriormente no había este tipo de problemas, todos los legisladores se comportaban e iban muy de la mano.

Sin embargo, hoy que es un partido contrario, ya se estaban tardando, refiere que en países como Inglaterra y otros más, siempre han estado de la greña, se disculpa por la expresión, aunque el conflicto obliga a señalar el hecho como algo de este tipo.

Siempre ha sido así y no es de extrañarse.

Expresó que son cosas que no deben suceder, ya que dijo no estar a favor de que legisladores lleguen a este tipo de peleas, pero es muy normal.