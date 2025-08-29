logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENORMES!

Fotogalería

¡ENORMES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Legisladores andan de la greña: Gallardo

Por Carmen Hernández

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Legisladores andan de la greña: Gallardo

RIOVERDE.-  El pleito en la Tribuna del Senado de la República no debe sorprender, ya se habían tardado, dijo el diputado federal Ricardo Gallardo Juárez. 

Esto debido a un pleito en la última sesión permanente entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno. 

Explicó el legislador que debe de sorprender mucho este hecho, ya que anteriormente no había este tipo de problemas, todos los legisladores se comportaban e iban muy de la mano. 

Sin embargo, hoy que es un partido contrario, ya se estaban tardando, refiere que en países como Inglaterra y otros más, siempre han estado de la greña, se disculpa por la expresión, aunque el conflicto obliga a señalar el hecho como algo de este tipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

 Siempre ha sido así y no es de extrañarse. 

Expresó que son cosas que no deben suceder, ya que dijo no estar a favor de que legisladores lleguen a este tipo de peleas, pero es muy normal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Iglesia realiza misa por los abuelos
Iglesia realiza misa por los abuelos

Iglesia realiza misa por los abuelos

SLP

Jesús Vázquez

Reconocen el papel de los adultos mayores en la familia

Última oportunidad para pagar predial con descuentos
Última oportunidad para pagar predial con descuentos

Última oportunidad para pagar predial con descuentos

SLP

Jesús Vázquez

Inauguran nuevas oficinas de Sedesore
Inauguran nuevas oficinas de Sedesore

Inauguran nuevas oficinas de Sedesore

SLP

Jesús Vázquez

Programa de vivienda federal, en Tampaya
Programa de vivienda federal, en Tampaya

Programa de vivienda federal, en Tampaya

SLP

Redacción