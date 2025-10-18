logo pulso
Estado

Limpian el cementerio, previo a día de muertos

Por Carmen Hernández

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
Limpian el cementerio, previo a día de muertos

RIOVERDE.- En vísperas del Día de Muertos dan mantenimiento al camposanto municipal para tenerlo en las mejores condiciones, previo a la llegada de cientos de familias a visitar la tumba de sus parientes fallecidos.

Una cuadrilla de empleados municipales lleva a cabo la limpieza del camposanto para recibir a las familias que acudirán a visitar a los seres queridos ya fallecidos. 

Se tiene programado realizar una misa este próximo 2 de noviembre a las 8 de la mañana en el camposanto. 

Mientras tanto, el alcalde Arnulfo Urbiola Román realizó una visita de inspección al cementerio para ver las condiciones del cementerio. 

La finalidad fue verificar también los trabajos de mantenimiento y limpieza que se realizan previo al Día de Muertos. 

Así mismo se dio a conocer que ya realizan estrategias para el operativo especial que aplicarán durante estos días.

