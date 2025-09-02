logo pulso
Limpian y podan el cementerio municipal

Previenen riesgo de dengue en el panteón

Por Carmen Hernández

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Limpian y podan el cementerio municipal

RIOVERDE.- Se refuerza la limpieza en el panteón municipal, recomiendan utilizar la mínima cantidad de agua en los floreros, para evitar la propagación del mosquito trasmisor del dengue, además de que se poda la maleza que ha crecido debido a las lluvias que se han registrado en la región.  

Una cuadrilla de trabajadores realiza la limpieza en el cementerio municipal, retirando la basura y cortando la maleza, además de retirar los floreros que están rotos y en malas condiciones, pues solo son receptores de agua donde anida el mosquito del dengue. 

Recomiendan a las personas que acuden al camposanto que a los floreros le pongan arena y poca cantidad de agua, para que no se reproduzca el mosquito transmisor del dengue, chikungunia y zika. 

Mencionaron que la limpieza es constante en el camposanto, para que el lugar siempre luzca en perfectas condiciones, para cuando acuden personas que tienen a algún familiar sepultado en el cementerio.

