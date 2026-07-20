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Limpian y retiran maleza de panteón

Para evitar la reproducción del mosquito del dengue

Por Carmen Hernández

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Limpian y retiran maleza de panteón
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      RIOVERDE.- Continúa la limpieza el cementerio para evitar la presencia del mosquito transmisor del dengue que puede causar una enfermedad mortal, ya que muchas personas acuden al cementerio a visitar las tumbas de sus deudos. 

      Las autoridades municipales dieron a conocer que ante las lluvias que se han registrado, es constante el mantenimiento al camposanto, porque crece de manera rápida la maleza, por lo que es necesario desyerbar, para evitar el mosquito del dengue. 

      Asimismo se ha colocado tierra y arena en floreros y jardineras, para evitar la acumulación de agua que es para la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Mencionaron que la intención es que todo el camposanto luzca limpio y desyerbados, además de tener espacios seguros para quienes visitan el cementerio. 

      Aunque la finalidad es que no haya mosco que pega esta terrible enfermedad del dengue.

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