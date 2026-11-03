logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llama iglesia a recordar a los fieles difuntos

Por Jesús Vázquez

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Llama iglesia a recordar a los fieles difuntos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- La iglesia católica invita a los feligreses a recordar a sus fieles difuntos, no solo el día de muertos si no todos los días del año, pues son seres que pertenecen a nuestra familia, que en vida hicieron mucho por sus hijos, hermanos, nietos u otras personas, por lo que es importante no dejarles en el olvido.

      Dentro de la iglesia católica se ha explicado que la muerte de un cristiano es en realidad el nacimiento al cielo, hoy se encuentran junto al Creador en una nueva vida, aunque ya no estén en este mundo ellos siguen siendo miembros de la iglesia católica, por lo que es importante recordarlos, en la tradición de la iglesia católica se acostumbra que el día que fallece una persona o aniversario de su muerte hacer una misa en su honor.

      Hay que recordar y conmemorar a los fieles difuntos es importante pues, aunque ya no estén en este mundo, siempre nos acompañarán con sus recuerdos, por lo que este día la iglesia católica también hace celebraciones eucarísticas especiales para pedir por todas las personas que han fallecido, los recuerdan con gran cariño.

      Dentro de la creencia mexicana la gente acostumbra hacer altares de muertos pues se piensa que las personas fallecidas vendrán este día, en los altares colocan la comida que más le gustaba, la imagen de algún santo que veneraban, y unas veladoras.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)
        Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)

        Estalla pirotecnia en panteón de Xilitla; reportan heridos (video)

        SLP

        Huasteca Hoy

        El siniestro alcanzó también a varios vehículos que fueron consumidos por las llamas

        Suspenderán servicio de recolección de basura
        Suspenderán servicio de recolección de basura

        Suspenderán servicio de recolección de basura

        SLP

        Jesús Vázquez

        Cientos de personas llegan a los panteones
        Cientos de personas llegan a los panteones

        Cientos de personas llegan a los panteones

        SLP

        Jesús Vázquez

        Enjambre de abejas ataca a una familia
        Enjambre de abejas ataca a una familia

        Enjambre de abejas ataca a una familia

        SLP

        Carmen Hernández

        Lograron sobrevivir junto con una mascota, que también fue