Estado

Llaman a abrigar a las mascotas

Por Carmen Hernández

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Llaman a abrigar a las mascotas

RIOVERDE.- Ante el incremento de las bajas temperaturas, recomiendan proteger a las mascotas, para evitar que lleguen a morir de frío. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que el pasado miércoles inició el frente frío 13 y continuarán varios más, contemplados por la temporada invernal, por lo que alertan a la población para protegerse y proteger a sus mascotas. 

Es por ello que se les recomiendan a las familias abrigar bien a sus mascotas, evitar dejarlas en el exterior pues pueden morir también de hipotermia. 

También es recomendable aumentar las raciones de comida, pero rica en grasas y proteínas para que tengan más energía. 

El objetivo es proteger a los animales durante esta temporada.

