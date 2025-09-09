logo pulso
Estado

Llaman a jóvenes a cumplir con el servicio militar

Por Carmen Hernández

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Llaman a jóvenes a cumplir con el servicio militar

RIOVERDE.- Este 14 de octubre vence el plazo para que los jóvenes de la clase 2006 realicen el trámite para obtener su cartilla militar, ya que deben cumplir con esta normativa.  

Guadalupe Martínez, jefa de la Junta de Reclutamiento dio a conocer que los jóvenes de la clase 2006, anticipados y remisos, deben acercarse al departamento a realizar el trámite, para cumplir con su servicio militar. 

Señaló que el próximo 14 de octubre del presente año, se vence el plazo para realizar el trámite de inscripción para la cartilla del Servicio Militar Nacional.

Refiere la funcionaria que este documento es indispensable para diversos trámites, así como continuar los estudios. 

Es importante que los jóvenes que no lo tengan, se acerquen a gestionarla con la documentación requerida.

