Llaman a jóvenes a recoger cartilla militar

RIOVERDE.- Todos los fines de semana de este mes jóvenes podrán acudir a recoger su cartilla militar liberada de la clase 2006 y remisos.

Guadalupe Martínez jefa de Reclutamiento Municipal dio a conocer que este sábado inició la entrega de cartillas liberadas para la clase 2006 y remisos, la que se hace entrega frente a Palacio Municipal a quienes cumplieron su servicio militar.

En el municipio ya se encuentran los documentos, que son importantes como identificación en algunos trámites.

Por lo que se les hace un llamado a los jóvenes para que se acerquen a recoger el documento durante los fines de semana de este mes, ya que luego quien no la recoja, deberá acudir a la capital del estado por el documento.

Puntualizó que tienen solo los fines de semana para acudir por los documentos, por lo que es importante tenerlo en su poder.