Llaman a la población apoyar a damnificados
Iglesia abre centro de acopio para recibir alimentos
RIOVERDE.- La Iglesia de Santa Catarina de Alejandría instala centro de acopio en pro de los damnificados de la huasteca en el cual se reciben toda clase de artículos alimentarios y de sanidad para las familias que resultaron afectadas por los torrentes de agua.
El párroco José Javier Pacheco, dijo que las lluvias han afectado gravemente a familias, que necesitan apoyo ante los daños que les causaron las lluvias.
Por lo que Caritas y la Parroquia de Santa Catarina de Alejandría invitan a la ciudadanía a unir su corazón en solidaridad y esperanza.
Las familias interesadas en aportar alimentos no perecederos, artículos de higiene, productos de limpieza, frazadas o artículos para bebé, deberán entregarlos en la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría, la ciudadanía también puede realizar donativos económicos a BBVA Clabe: 012700001147580482. Cuenta 0114758048.
