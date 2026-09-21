Llaman a población a cuidar los árboles de Unidad Deportiva

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Piden a la población cuidar y proteger los árboles de los espacios deportivos, como una medida de protección del medio ambiente.

Elementos de Seguridad Pública de Prevención del Delito, colocaron algunos avisos, para la conservación de los árboles de la Unidad Deportiva de Ciudad Fernández y del Refugio, sitios donde se realizan diversas prácticas deportivas y los árboles brindan mucha oxigenación.

Hicieron un llamado a la población en general que acude en esta temporada a recolectar las nueces, para que evite maltratar las ramas, así como subir al árbol para cortar las nueces. Recomendaron no quebrar las ramas del árbol.

Adelantaron que de sorprender a las personas maltratando los árboles, serán expulsados de la unidad deportiva, pues hacen caso omiso al llamado de protección de los arbustos.

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