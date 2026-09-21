logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llaman a población a cuidar los árboles de Unidad Deportiva

Por Carmen Hernández

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
A
Llaman a población a cuidar los árboles de Unidad Deportiva
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Piden a la población cuidar y proteger los árboles de los espacios deportivos, como una medida de protección del medio ambiente. 

      Elementos de Seguridad Pública de Prevención del Delito, colocaron algunos avisos, para la conservación de los árboles de la Unidad Deportiva de Ciudad Fernández y del Refugio, sitios donde se realizan diversas prácticas deportivas y los árboles brindan mucha oxigenación. 

      Hicieron un llamado a la población en general que acude en esta temporada a recolectar las nueces, para que evite maltratar las ramas, así como subir al árbol para cortar las nueces. Recomendaron no quebrar las ramas del árbol.  

      Adelantaron que de sorprender a las personas maltratando los árboles, serán expulsados de la unidad deportiva, pues hacen caso omiso al llamado de protección de los arbustos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Insistencia en mantener fracking en Huasteca puede ser presión de EEUU
      Insistencia en mantener fracking en Huasteca puede ser presión de EEUU

      Insistencia en mantener fracking en Huasteca puede ser presión de EEUU

      SLP

      Huasteca Hoy

      El activista explica que Texas, Tamaulipas y Huasteca comparten cuenca hidrocarburífera, lo que influye en la política.

      Fracking significaría la extinción de la vida en la Huasteca
      Fracking significaría la extinción de la vida en la Huasteca

      Fracking significaría la extinción de la vida en la Huasteca

      SLP

      Redacción

      Celebran asamblea sobre ley general de pueblos indígenas
      Celebran asamblea sobre ley general de pueblos indígenas

      Celebran asamblea sobre ley general de pueblos indígenas

      SLP

      Carmen Hernández

      Suspendieron los simulacros, por ser sábado
      Suspendieron los simulacros, por ser sábado

      Suspendieron los simulacros, por ser sábado

      SLP

      Jesús Vázquez

      Por ser día inhábil para diversas instituciones