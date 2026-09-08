Llaman a población a donar tapitas

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RIOVERDE.- El departamento de Cultura invita a la población en general para que done tapitas, las cuales contribuyen para los tratamientos para los niños con cáncer.

Alberto Rojas Rico director de Cultura del agua, dio a conocer que se está trabajando en el fomento del cuidado del agua, pero se realizan otras acciones de apoyo, como este caso de juntar tapitas.

Se han instalado los contenedores de corazón, para que la ciudadanía lleve sus tapitas, que serán de gran apoyo para menores que enfrentan problemas de cáncer.

Señaló que todo el material recolectado se envió a la asociación de Amanc, las tapitas son convertidas en dinero.

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Con esto se apoya para los pasajes y tratamientos para los niños con cáncer.

Finalmente hizo un llamado a la población para que no arroje basura en los contenedores de las tapitas, que apoyan esta campaña para ayudar a los niños con cáncer.