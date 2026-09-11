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Llaman a promover prevención del suicidio

Por Jesús Vázquez

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a promover prevención del suicidio
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      Matehuala.- En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Comité de Salud Mental y Adicciones de Matehuala, en conjunto con el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), llevó a cabo un taller dirigido a periodistas y psicólogos de diferentes dependencias, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de informar de manera responsable sobre estos casos y promover una mayor empatía al abordar este tema.

      Durante el taller se destacó que es lamentable que algunos medios de comunicación publiquen fotografías explícitas o información innecesaria sobre las personas que atraviesan por esta situación, pues este tipo de contenidos pueden afectar profundamente a sus familiares y seres queridos.

      Se explicó que cuando se informe sobre estos acontecimientos, debe evitarse la difusión de detalles explícitos, principalmente por respeto a la persona y a sus familiares. 

      También se abordaron estrategias para que profesionales de la salud mental puedan brindar acompañamiento adecuado a quienes atraviesan una crisis o presentan pensamientos relacionados con hacerse daño.

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      Los participantes señalaron que existe preocupación por el incremento de casos de suicidio en diferentes regiones del estado, por lo que consideraron fundamental fortalecer las acciones de prevención, así como la atención y el acompañamiento oportuno. 

      Finalmente, se exhortó a las personas que estén atravesando por una crisis emocional a solicitar ayuda, pueden comunicarse a la línea de la vida, al 800 911 2000, disponible las 24 horas.

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