Llaman a renovar la credencial INE

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Llaman a renovar la credencial INE

CIUDAD VALLES.- Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 04 advierte que quienes tienen credenciales que expiran este 2025, no podrán hacer trámites el año que entra.

A partir del 1 de enero, toda INE que tenga como fecha límite de validez el presente año, solamente podrá ser considerada documento oficial hasta el 31 de diciembre, por ese motivo, invitan a hacer el trámite de renovación en las oficinas del Instituto, en calle Zaragoza, número 735, en la zona centro.

En estos tiempos de papeleo para apoyos o para acceder a programas de Gobierno, el INE caduco ya no servirá para hacer el trámite que se desea.

Por lo que deberán acudir con tiempo a realizar este trámite para evitar un rechazo de la credencial vencida.

