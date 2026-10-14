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Llaman a vacunarse contra la influenza

Se instalaron módulos en la calle Hidalgo y en salud

Por Miguel Barragán

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Llaman a vacunarse contra la influenza
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      CIUDAD VALLES.- Durante este resto de semana habrá módulo de vacunación contra la influenza en la calle Hidalgo y en los módulos de salud de toda la Jurisdicción.

      Debido a que el mes de octubre es el inicio de la temporada invernal para la Secretaría de Salud, durante esta semana, habrá vacunación contra la influenza en la calle Hidalgo, entre Independencia y Carranza, en la zona centro, además de que contarán con módulos en los centros de salud e instalaciones de la dependencia. La influenza es el padecimiento respiratorio más común y por la circulación de nuevas cepas, es por lo que recomiendan aplicarse la vacuna.

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