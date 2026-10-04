Llegan reliquias de San Francisco

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Catorce.- Las reliquias de San Francisco de Asís llegaron al Pueblo Mágico donde miles de personas veneran a este santo que se encuentra en el Santuario de San Francisco de Asís, las reliquias permanecerán en el templo hasta el próximo 11 de octubre.

Este año se conmemoran 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís, y para celebrar esta importante fecha se logró traer sus reliquias hasta el Pueblo Mágico, la llegada fue en el Túnel de Ogarrio, donde fueron recibidas por cientos de fieles para posteriormente iniciar una magna peregrinación hasta su templo.

Durante el recorrido, las reliquias fueron llevadas por los fieles, quienes caminaron por las principales calles del Pueblo Mágico mientras entonaban cánticos y realizaban oraciones.

Debido a que actualmente se llevan a cabo las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís, cientos de visitantes se encuentran en Real de Catorce, muchos se sumaron a este importante acontecimiento religioso.

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La peregrinación concluyó en el Santuario de San Francisco de Asís, donde se llevó a cabo una misa para recibir formalmente las reliquias y pedir por los habitantes y visitantes que acudieron a este encuentro de fe.

Las reliquias corresponden a fragmentos de sus restos corporales, que son conservados y custodiados por la Iglesia católica, con motivo de los 800 años de su fallecimiento, estas reliquias recorren diferentes lugares para que los fieles puedan venerarlas.