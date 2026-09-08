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Localizan a hombre; estaba desaparecido

Por Carmen Hernández

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Localizan a hombre; estaba desaparecido
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      RIOVERDE.- Un hombre que estaba en calidad de no localizado desde el pasado viernes fue encontrado caminando en el llamado Valle de los Fantasmas, el hombre tenía ficha de no localizado desde el pasado 3 de septiembre.  

      Un joven de la comunidad de la Noria, explicó haber localizado a un hombre en el Valle de los Fantasmas a la altura de los Duraznitos, en la carretera con dirección a San Luis Potosí. 

      Indicó que se trasladó al municipio de Rioverde para poner al hombre a disposición de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.  

      Los oficiales brindaron resguardo al hombre, quien fue canalizado con el médico para conocer a ciencia cierta el estado de salud que guarda. 

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      Minutos más tarde se dieron a la tarea de contactarse con su familia, acudió la hermana quien de manera inmediata se hizo cargo de su consanguíneo.

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