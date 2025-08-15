logo pulso
Localizan agua a 120 metros en Miravalles

Perforación de pozo con mejores perspectivas que Montecillos

Por Miguel Barragán

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Localizan agua a 120 metros en Miravalles

CIUDAD VALLES.- Encontraron agua a 120 metros de profundidad en la excavación que hace el Gobierno estatal en Miravalles con la finalidad de tener una fuente de abastecimiento alterna al río Valles para abastecer a la población en general en caso de un estiaje.

La perforación en Miravalles comenzó después que Montecillos, pero los resultados han sido mejores, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez explicó que a 120 metros encontraron agua, se sigue dragando, para encontrar más volúmenes del recurso y que la extracción tenga volúmenes suficientes para abastecer parcialmente a la población en Valles.

Ayer luego del mediodía, la excavadora había alcanzado los 318 metros en el hopogeo, de acuerdo con las muestras pétreas que se juntan cada tres metros de perforación.

