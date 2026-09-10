Los cambios de actitud y rutinas, causales de suicidio
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CIUDAD VALLES.- Los cambios de actitud y de rutinas pueden ser condicionantes de una depresión que derive en el suicidio, de acuerdo con Eulalia del Carmen López Balderas, encargada del Departamento de Salud Mental y Adicciones.
Los signos de que una persona pudiera tener depresión profunda o pensamientos suicidas son muchos, pero principalmente, las personas en esa condición suelen cambiar sus hábitos y rompen sus rutinas intempestivamente.
Una de las cosas que más suele aparecer en el espectro de la depresión es el desgano por actividades que solían gustarle al paciente y comenzar a despedirse de familiares y amistades con llamadas o comentarios sobre un "supuesto final".
En la Huasteca Norte, hasta este mes de septiembre, ha habido 13 suicidios, nueve en Valles y uno en cada uno de los demás municipios (El Naranjo, Tamasopo, Ébano y Tamuín) y en su mayoría son personas jóvenes, de acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria V.
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