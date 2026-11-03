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Los eventos del Xantolo atraen a cientos de turistas

Por Redacción

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Los eventos del Xantolo atraen a cientos de turistas
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      CIUDAD VALLES.- El aumento de la población flotante en estos días de Xantolo es de un aproximado de 15 mil personas más, declaró el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

      El funcionario dijo que las visitas de este fin de semana de Xantolo y este inicio de semana de Todos Santos ha aumentado la población de 188 mil a 203 mil personas, aproximadamente, es decir, un aumento poblacional por temporada de 15 mil personas en las zonas públicas y el centro de la ciudad.

      Este aumento significaría un incremento de personas del 7 por ciento, respecto de la población habitual en Valles.

      Mencionó que no ha habido incidentes que lamentar en Valles y que las visitas generan una derrama económica beneficiosa para los vallenses.

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