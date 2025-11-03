logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Fotogalería

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Luz de una fiesta intriga a vallenses

Por Redacción

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Luz de una fiesta intriga a vallenses

CIUDAD VALLES.- En plena época de ansiedad por el objeto espacial 3I Atlas, las luces láser de una fiesta pusieron a dudar a muchos en el municipio de Valles.

Una luz verde -al parecer no hubo referencias políticas en el tono- pobló las nubes del norte de Valles durante la noche del sábado y en muchas publicaciones de usuarios de Facebook se repetía la pregunta sobre la luz y su misterioso origen.

A manera de explicación, un usuario llamado Lex Miranda público una caja que en realidad era el proyector de los rayos láser que manchaban las nubes nocturnas del sábado.

Algunos bromeaban sobre la visita del objeto interestelar llamado 3I Atlas que ha estado ocupando muchos titulares de medios de comunicación en todo el mundo desde hace meses, cuando fue su descubrimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Llama iglesia a recordar a los fieles difuntos
Llama iglesia a recordar a los fieles difuntos

Llama iglesia a recordar a los fieles difuntos

SLP

Jesús Vázquez

Abren convocatoria para integrarse a GCM
Abren convocatoria para integrarse a GCM

Abren convocatoria para integrarse a GCM

SLP

Carmen Hernández

Todo listo para la Feria de Rioverde
Todo listo para la Feria de Rioverde

Todo listo para la Feria de Rioverde

SLP

Carmen Hernández

Entrada al evento será gratuita, habrá grupos de reconocida calidad

El cempasúchil adorna Tanquián
El cempasúchil adorna Tanquián

El cempasúchil adorna Tanquián

SLP

Redacción

La plaza lució sus mejores galas considerada la más hermosa de la huasteca