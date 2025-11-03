Luz de una fiesta intriga a vallenses

CIUDAD VALLES.- En plena época de ansiedad por el objeto espacial 3I Atlas, las luces láser de una fiesta pusieron a dudar a muchos en el municipio de Valles.

Una luz verde -al parecer no hubo referencias políticas en el tono- pobló las nubes del norte de Valles durante la noche del sábado y en muchas publicaciones de usuarios de Facebook se repetía la pregunta sobre la luz y su misterioso origen.

A manera de explicación, un usuario llamado Lex Miranda público una caja que en realidad era el proyector de los rayos láser que manchaban las nubes nocturnas del sábado.

Algunos bromeaban sobre la visita del objeto interestelar llamado 3I Atlas que ha estado ocupando muchos titulares de medios de comunicación en todo el mundo desde hace meses, cuando fue su descubrimiento.

